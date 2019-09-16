Красногорск, 16 сентября, 2019, 20:11 — ИА Регнум. Четверо мужчин были задержаны в Московской области по подозрению в похищении человека и вымогательстве выкупа. Об этом 16 сентября сообщила пресс-служба следственного управления следственного комитета по региону.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

15 сентября сотрудники полиции во время патрулирования в городе Москве обнаружили автомобиль со связанным человеком, на голове которого была маска. Рядом находился второй автомобиль, в котором было четверо мужчин. Мужчины были задержаны, а потерпевший освобождён. Подозреваемыми в совершении противоправных действий оказались мужчины в возрасте от 26 до 37 лет, некоторые из них ранее привлекались к уголовной ответственности

Согласно предварительной информации, неизвестные ворвались в дом 30-летнего жителя села Жаворонки Одинцовского района, и, применив к нему насилие, связали и посадили в багажник автомобиля. После этого злоумышленники отправились в один из лесных массивов города Москвы, где потребовали у потерпевшего денежную сумму в размере 500 тысяч рублей.

По факту похищения человека следователями СУ СК по региону было возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых.

Ранее ИА REGNUM сообщало о вступлении в силу приговора Орловского областного суда в отношении четверых участников преступной группы, похитившей владельца агрохолдинга «Орловская Нива» Сергея Будагова.