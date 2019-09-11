Орел, , 13:50 — REGNUM Приговор Орловского областного суда в отношении похитителей владельца агрохолдинга «Орловская Нива» Сергея Будагова вступил в законную силу, сообщила прокуратура региона 11 сентября.

В июне 2019 года Орловский облсуд вынес решение по громкому делу о похищении бизнесмена — виновными были признаны четверо участников преступной группы.

«Судом установлено, что подсудимые, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совершили похищение Сергея Будагова с целью последующего вымогательства у него денежных средств за его освобождение, применив к потерпевшему насилие», — сообщили в прокуратуре.

Решением суда обвиняемым было назначено наказание в виде лишения свободы на 12, 10, 11 и 12 лет с отбыванием в колонии строгого и особого режима.

Защита подсудимых обжаловала приговор в Верховном суде, однако апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Российской Федерации приговор Орловского областного суда оставлен без изменения.

Как сообщало ИА REGNUM, Будагов был похищен в Заводском районе Орла 10 июля 2018 года — преступники остановили его Lexus LX 570, завладели машиной, затем в безлюдном месте пересадили его уже в свой автомобиль и вывезли в Тульскую область. Целью преступников был выкуп в 20 млн рублей, который они рассчитывали получить от Будагова. Освободили бизнесмена 13 июля, тогда же были задержаны похитители.