Москва, 16 сентября, 2019, 19:59 — ИА Регнум. В московском аэропорту «Шереметьево» 19 сентября состоится открытие взлётно-посадочной полосы №3, сообщает пресс-служба аэропорта.

Дарья Антонова ИА REGNUM «Шереметьево»

«В рамках события состоится прилёт первого рейса авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Санкт-Петербург — Москва», — цитирует информацию агентство «Москва».

Ожидается, что первое воздушное судно, приземлившееся на новой ВПП, встретит традиционная водная арка.

Новая полоса увеличит пропускную способность аэропорта с 55 до 90 взлётов и посадок в час.