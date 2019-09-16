Третью ВПП аэропорта «Шереметьево» готовятся открыть 19 сентября
Москва, 16 сентября, 2019, 19:59 — ИА Регнум. В московском аэропорту «Шереметьево» 19 сентября состоится открытие взлётно-посадочной полосы №3, сообщает пресс-служба аэропорта.
Дарья Антонова ИА REGNUM
«Шереметьево»
«В рамках события состоится прилёт первого рейса авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Санкт-Петербург — Москва», — цитирует информацию агентство «Москва».
Ожидается, что первое воздушное судно, приземлившееся на новой ВПП, встретит традиционная водная арка.
Новая полоса увеличит пропускную способность аэропорта с 55 до 90 взлётов и посадок в час.