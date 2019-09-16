Анкара, 16 сентября, 2019, 19:23 — ИА Регнум. Деятельность Конституционного совета по Сирии должна быть запущена как можно раньше. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 сентября заявил президент России Владимир Путин на трёхсторонней встрече глав государств-гарантов Астанинского процесса.

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«Следовало бы оперативно запустить его деятельность в Женеве, тем более что состав Комитета наконец-то полностью определён», — заявил Путин.

Целью Конституционного совета по Сирии станет разработка параметров будущего государственного устройства Сирии.