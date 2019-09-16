Анкара, 16 сентября, 2019, 18:23 — ИА Регнум. Активная позиция Ирана способствовала прогрессу в урегулировании ситуации в Сирии. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами Турции и Ирана в Анкаре, передаёт корреспондент ИА REGNUM 16 сентября.

Kremlin.ru Прибытие Владимира Путина в Анкару

«Благодаря нашим общим усилиям, в том числе иранским усилиям, значительному вкладу Ирана в процесс урегулирования в Сирии, очень много сделать удалось по ликвидации очагов террористического сопротивления и по созданию эффективного, уже, можно сказать, работающего механизма политического регулирования», — заявил Путин. Он также отметил высокую роль Ирана в формировании Конституционного комитета по Сирии.

«Надеюсь, мы подошли к окончательной фазе», — указал он.