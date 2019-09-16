Анкара, 16 сентября, 2019, 18:19 — ИА Регнум. Роль России в Совместном всеобъемлющем плане действий по ядерной программе Ирана была и остаётся очень высокой. Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани на встрече с президентами России и Турции в Анкаре, передаёт корреспондент ИА REGNUM 16 сентября.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Хасаном Рухани в Анкаре

«Роль России в заключении СВПД была чрезвычайно значимой. В текущих условиях, когда американцы предпринимают попытки разрушить эту договорённость, Россия может играть очень важную роль в формате 4+1, на сирийском направлении достигнуты большие победы, но мы констатируем, что сохраняются и проблемы. И формат Россия — Иран — Турция играет очень большую роль», — заявил Рухани.