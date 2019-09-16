Анкара, 16 сентября, 2019, 18:07 — ИА Регнум. Сотрудничество Ирана и России особенно важно, когда США попирают международные нормы и накладывают ограничения на функционирование водных маршрутов. Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным, передаёт корреспондент ИА REGNUM 16 сентября.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Хасаном Рухани

«В нынешний важный исторический момент наша работа с Россией, являющейся важнейшим участником ООН, в нынешних условиях, когда американцы проявляют признаки гегемонизма, например, в сфере мореходства в регионе и попирают международные нормы, — наши контакты и наша работа очень важны», — заявил Рухани.

Ранее Рухани также отметил, что сотрудничество Ирана, Турции и России по обеспечению безопасности идёт на пользу Ближнему Востоку, а стабильное функционирование водных маршрутов в Персидском, Оманском заливах и в Ормузском проливе имеют особое значение для Тегерана.