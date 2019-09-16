Москва, 16 сентября, 2019, 17:52 — ИА Регнум. Скандально известный экс-министр обороны РФ Анатолий Середюков и его ближайшая сотрудница, проходившая по делу о масштабных хищениях в военном ведомстве, Евгения Васильева, приобрели статус многодетных родителей, сообщают 16 сентября «Вести».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Скамья

По утверждению ряда СМИ, для приобретения статуса многодетных родителей Сердюков и Васильева сначала стали опекунами трёхлетнего мальчика и двухлетней девочки, а затем у них появился ребёнок, выношенный суррогатной матерью.

Напомним, Васильева стала одной из центральных обвиняемых в деле о беспрецедентных хищениях в Минобороны. Доказать криминальную связь её действий с тогдашним главой военного ведомства Сердюковым следствию и суду по каким-то причинам не удалось.

Скандально известная пара тщательно скрывает свои отношения. В июле 2018 года стало известно, что они вступили в законный брак.