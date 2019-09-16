Путин и Эрдоган договорились о координации усилий в Сирии
Анкара, 16 сентября, 2019, 17:43 — ИА Регнум. По итогам встречи президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана лидеры государств пришли к соглашению о более тесной координации деятельности по ряду вопросов, передаёт корреспондент ИА REGNUM 16 сентября.
«Я хотел бы отметить значительную лидерскую роль Турции и президента Эрдогана в формировании списка тех людей, кандидатов, которые предполагаются к работе на Конституционном комитете», — заявил Путин.
По его словам, подготовка создания Конституционного комитета Сирии в целом завершена.
«Констатировали необходимость работать более слаженно по некоторым вопросам, дать дополнительный импульс министерствам обороны, иностранных дел, спецслужбам тесно координировать свои усилия», — указал он, добавив, что в ходе двухчасовой беседы удалось затронуть широкий круг вопросов по Сирии, в том числе и ситуацию в зоне деэскалации в Идлибе.