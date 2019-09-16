Симферополь, 16 сентября, 2019, 16:55 — ИА Регнум. Крымские греки выступили с инициативой присвоить российскому полуострову второе официальное название — Таврида. Об этом 16 сентября журналистам заявил зампредседателя Совета министров Крыма — постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Крымские греки хотят, чтобы использовалось в том числе и то название, которое применялось в отношении полуострова на протяжении многих-многих веков. Этот вопрос, безусловно, касается всей общественности нашей республики, и если люди поддержат эту инициативу, то можно будет выносить её на уровень обсуждения в Государственном совете республики и других органах власти», — отметил Мурадов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская предлагала переименовать на полуострове все улицы, названных именем Петра Войкова.

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