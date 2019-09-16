Краснодар, 16 сентября, 2019, 16:16 — ИА Регнум. 1,1 млн тонн зерновой кукурузы собрано хозяйствами Краснодарского края, сообщила 16 сентября пресс-служба правительства региона. Средняя урожайность — 46,2 ц/га.

DorisDorfmeister Кукуруза

Урожай кукурузы в этом году уже превысил показатели 2018 года в полтора раза. Самый большой вклад в урожай сделали аграрии в Тихорецком, Каневском, Кущевском, Выселковском и Новокубанском районах.

В Минсельхозе края напомнили, что кукуруза входит в число экспортно ориентированной сельхозпродукции Краснодарского края в категории «Злаки», и в ближайшие пять лет объем производства пшеницы, ячменя и кукурузы предстоит нарастить более чем на 20%, а экпортные поставки увеличить на 10%.

В целом в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» объем экспорта сельхозпродукции на Кубани к 2024 году должен достичь 3,8 млрд долларов.

Отметим, что по данным на середину сентября в регионе было собрано более 100 тыс. тонн яблок, средняя урожайность составляет более 184 ц/га.