Москва, 16 сентября, 2019, 16:13 — ИА Регнум. Суммарная задолженность по заработной плате в России по состоянию на 1 сентября 2019 года составила 2 млрд 604,9 млн рублей. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

Отмечается, что по сравнению с 1 августа общий объём задолженности сократился на 147,7 млн рублей, или на 5,4%.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы 1 млрд 282,5 млн рублей (49,2%) приходится на долги, образовавшиеся в текущем году, ещё 617,3 млн рублей (23,7%) — на долги, сохраняющиеся с прошлого года, 705,1 млн рублей (27,1%) — с 2017 года и ранее.

По данным Росстата, на 1 сентября задолженность по заработной плате имелась перед 40 тысячами человек, из них 48% — работники обрабатывающих производств, 16% — строительства, 12% — сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок, 7% — транспорта, 6% — добычи полезных ископаемых.