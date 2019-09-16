Лампедуза , Италия, 16 сентября, 2019, 15:49 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предложит партнерам по ЕС принимать нелегальных мигрантов по очереди, передает Il Giornale в понедельник, 16 сентября.

(сс) Dave Collier Мигранты на улицах Италии

18 сентября должны пройти переговоры президента Франции Эммануэля Макрона с премьером и президентом Италии, Конте и Серджо Маттареллой, ключевым вопросом будет именно вопрос о мигрантам.

Власти основных стран ЕС, включая Германию, уже согласились с необходимостью пересмотреть нынешние соглашения о работе с этой сфере, усилив «совместность» работы.

Итальянские власти, в частности, намерены предложить «принцип ротации портов», принимающих нелегальных мигрантов, которые в дальнейшем должны быть перераспределены в разные страны ЕС.

Ранее представители Италии также предложили штрафовать те страны ЕС, которые отказываются участвовать в таком регулировании потоков нелегальной миграции.

Власти Италии при предыдущем правительстве делали ставку на ограничение нелегальной миграции и полное закрытие портов страны для их перевозчиков. Однако с уходом из правительства «Лиги» Маттео Сальвини позиция изменилась, теперь итальянские власти выражают готовность принимать мигрантов, но требуют, чтобы другие страны ЕС непременно принимали участие в их распределении.

Правила ЕС и сейчас предполагают подобную обязанность всех стран-членов, действия нового правительства Италии приведет только к увеличению числа нелегальных мигрантов на ее собственной территории, роста перераспределения не произойдет, полагают оппоненты нынешнего правительства.

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