Москва, 16 сентября, 2019, 15:47 — ИА Регнум. На открытии торгов 16 сентября российская валюта укрепилась почти на 1% — до 63,75 за доллар. Однако, спустя несколько часов курс вернулся к отметке в 64 руб. за доллар, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Основным драйвером служат новости с нефтяного рынка: котировки взлетели почти на 20% после атаки дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Как и ожидалось, сырьевые цены не смогли удержаться на столь высоком уровне, так как основные экспортеры готовы в любой момент открыть свои запасы и в кратчайший срок компенсировать дефицит предложения.

Кроме того, саудиты уже успели пообещать основным покупателям исправно соблюдать обязательства в полном размере и починить инфраструктуру в ближайшие дни.

Инвесторы понимают, что ситуация на нефтяном рынке была краткосрочной и в ближайшее время котировки вернуться к привычным отметкам. Таким образом, дальнейший потенциал укрепления курса рубля ограничен.

Дополнительную поддержку курсу оказывает скорый старт налогового периода, в рамках которого экспортеры должны увеличить продажи валюты. В ближайшие дни курс продолжит попытки обосноваться выше уровня в 64 руб./доллар и 70,80 за руб./евро», — считает эксперт.

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