Москва, 16 сентября, 2019, 14:19 — ИА Регнум. Новый сайт Росстата сегодня, 16 сентября, подвергся DDOS атаке, в настоящее время ведутся работы по его восстановлению, сообщает пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

«С 10 до 12 утра сайт Росстата подвергся DDOS-атаке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время Департамент информационных технологий Росстата предпринимает все усилия для восстановления работоспособности сайта.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа работа официального сайта посольства России в Великобритании была нарушена в течение суток в результате хакерской атаки. В результате масштабной блокировки полностью восстановить работу ресурса удалось лишь на следующий день.

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