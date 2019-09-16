Откровения в Раде: «Нынешняя Украина — это страна, где все воюют со всеми»
Киев, 16 сентября, 2019, 14:18 — ИА Регнум. В Верховной раде Украины сегодня, 16 сентября, вернулись к обсуждению истории с «появлением» в парламенте «зеленых человечков», передает корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, что 10 сентября одна из лидеров партии Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Геращенко, раздосадованная ходом голосования в Раде, назвала соратников Зеленского «зелеными человечками».
«Пять лет назад «зеленые человечки» захватили Крым. Сейчас «зеленые человечки» захватывают украинский парламент», — сказала она.
12 сентября скандальное заявление Геращенко рассматривал парламентский комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной рады и большинством голосов рекомендовал отстранить соратницу Порошенко на 5 пленарных заседаний. Впрочем, в «Слуге народа» дали понять, что не будут настаивать на выполнении этого вердикта.
Сегодня на согласительном совете Геращенко заявила, что фракция «Европейская солидарность» с большим уважением относится ко всем другим фракциям и всем депутатам, представленным в парламенте, — «и в первую очередь ко всем избирателям».
Она отметила, что возвращается к «одному своему спорному выступлению, где применила неоднозначную метафору и сравнение», после чего констатировала, что нынешняя Украина — это страна, где «все воюют со всеми».
«Это действительно шокирующая, но правда… В парламенте не может использоваться язык вражды, и мы должны делать всё для того, чтобы приближать наши позиции и действия», — заявила политик.
Впрочем, прямых извинений за скандальное высказывание Геращенко остальным фракциям Рады так и не принесла.