Киев, 16 сентября, 2019, 14:18 — ИА Регнум. В Верховной раде Украины сегодня, 16 сентября, вернулись к обсуждению истории с «появлением» в парламенте «зеленых человечков», передает корреспондент ИА REGNUM.

Джеймс Энсор. Борьба скелетов за маринованную сельдь. 1891

Напомним, что 10 сентября одна из лидеров партии Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Геращенко, раздосадованная ходом голосования в Раде, назвала соратников Зеленского «зелеными человечками».

«Пять лет назад «зеленые человечки» захватили Крым. Сейчас «зеленые человечки» захватывают украинский парламент», — сказала она.

12 сентября скандальное заявление Геращенко рассматривал парламентский комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной рады и большинством голосов рекомендовал отстранить соратницу Порошенко на 5 пленарных заседаний. Впрочем, в «Слуге народа» дали понять, что не будут настаивать на выполнении этого вердикта.

Сегодня на согласительном совете Геращенко заявила, что фракция «Европейская солидарность» с большим уважением относится ко всем другим фракциям и всем депутатам, представленным в парламенте, — «и в первую очередь ко всем избирателям».

Она отметила, что возвращается к «одному своему спорному выступлению, где применила неоднозначную метафору и сравнение», после чего констатировала, что нынешняя Украина — это страна, где «все воюют со всеми».

«Это действительно шокирующая, но правда… В парламенте не может использоваться язык вражды, и мы должны делать всё для того, чтобы приближать наши позиции и действия», — заявила политик.

Впрочем, прямых извинений за скандальное высказывание Геращенко остальным фракциям Рады так и не принесла.