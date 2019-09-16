Анкара, 16 сентября, 2019, 13:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прибыл в Анкару на трехсторонний саммит с участием лидеров Турции и Ирана Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Рухани.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Трехсторонний саммит Турции, России и Ирана в Анкаре посвящен сирийскому урегулированию.

Россию также будут представлять глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и спецпредставитель президента по вопросам сирийского урегулирования Александр Лаврентьев.

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