Курск, 16 сентября, 2019, 13:34 — ИА Регнум. Роман Старовойт официально вступил в должность губернатора Курской области после выборов 8 сентября. Церемония прошла 16 сентября в курском драматическом театре.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Старовойта в октябре 2018 года назначил президент РФ Владимир Путин. Предшественник Старовойта, Александр Михайлов, занимал пост губернатора 18 лет. Роман Старовойт до назначения в Курскую область возглавлял Федеральное дорожное агентство.

Старовойт, представлявший на выборах партию «Единая Россия», набрал 81,07% голосов избирателей. За Владимира Фирсова (КПРФ) проголосовали 5,65%, за Владимира Фёдорова (ЛДПР) — 5,45%, Татьяна Черникова («Зелёные») набрала 3,3%, а Николай Карцев («Справедливая Россия») — 3,01%. Явка избирателей составила 41,56%.