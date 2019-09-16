Москва, 16 сентября, 2019, 13:10 — ИА Регнум. Несмотря на заявляемый со стороны многих стран интерес к Арктике, реальные действия в направлении военного строительства в этом регионе проводит только Россия, отметил военный обозреватель ИА REGNUMЛеонид Нерсисян в понедельник, 16 сентября, комментируя информацию о перевооружении зенитного ракетного полка Северного флота в Арктике на системы С-400.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК С-400

Ранее в пресс-службе флота сообщили, что зенитный ракетный полк противовоздушной обороны, дислоцированный на архипелаге Новая Земля, полностью перевооружен на комплексы С-400, а личный состав полка прошел переобучение и готов к боевому дежурству.

«Размещение зенитных ракетных комплексов С-400 является плановым перевооружением на современные системы вооружения. Ранее 33-й зенитный ракетный полк был вооружен ЗРК С-300ПМ, а с 2016 года начался процесс его перевооружения на наиболее новые и мощные российские ЗРК большой дальности С-400.

В целом это позволит лучше контролировать и оборонять стратегические военные объекты, расположенные на Новой Земле. В первую очередь это касается Центрального полигона 12-го Главного управления Министерства обороны. Там, к примеру, проходят испытания крылатые ракеты с ядерной силовой установкой «Буревестник».

Надо отметить, что, несмотря на заявляемый интерес к Арктике со стороны многих стран, реальные действия в направлении военного строительства в этом регионе проводит только Россия», — отметил Леонид Нерсисян.