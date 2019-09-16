Анкара, 16 сентября, 2019, 12:34 — ИА Регнум. Переговоры президентов Турции и Ирана Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Рухани начались в Анкаре в преддверии саммита по Сирии. Об этом сообщает 16 сентября телеканал CNN Turk.

Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

Турецкий лидер принял своего иранского коллегу во дворце Чанкая, расположенном в одноименном районе столицы, в 11:30 по местному времени (совпадает с московским). В этот же день главы Турции и Ирана встретятся с российским президентом Владимиром Путиным, также запланирована двухстороння встреча Путина и Эрдогана.

Как сообщало ИА REGNUM, трехсторонний саммит Турции, России и Ирана в Анкаре посвящен сирийскому урегулированию. Россию также будут представлять глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и спецпредставитель президента по вопросам сирийского урегулирования Александр Лаврентьев.

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