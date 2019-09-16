Томск, 16 сентября, 2019, 12:26 — ИА Регнум. В шести муниципалитетах Томской области началась подача тепла в социальные объекты. Как сообщили ИА REGNUM 16 сентября в администрации региона, это город Кедровый, а также Александровский, Колпашевский, Каргасокский, Шегарский и Парабельский районы.

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В городе Стрежевом и в Бакчарском районе к теплу уже подключают жилой фонд.

Замгубернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто подчеркнул, что из областного бюджета в преддверии отопительного сезона выделили 50 млн рублей на ремонт 36 объектов. Но затем было принято решение о выделении дополнительных 15 млн рублей, список ремонтируемых объектов расширился до 52. На ряде объектов работы уже завершены.

«Работы на оставшихся объектах завершатся до конца осени», — заверил Паршуто, добавив, что это не повлияет на своевременный старт отопительного сезона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в регионах Сибири начинается отопительный сезон.

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