Красноярск, , 10:36 — REGNUM В ряде городов присутствия Сибирской генерирующей компании (СГК) начинается запуск тепла. Работы по подготовке к осенне-зимнему периоду находятся на завершающей стадии.

Одними из первых тепло получат потребители города Канска Красноярского края. По распоряжению главы города, в связи с резким понижением температуры воздуха запуск отопления там стартует уже 12 сентября. На следующий день, 13 сентября, специалисты СГК начнут подачу тепла в Красноярске. Также местная власть приняла решение о начале отопительного сезона в Минусинске: с 16 сентября в социальных учреждениях, а с 23 сентября в жилых домах и у других потребителей.

В начале следующей недели отопительный сезон стартует и в городах Кузбасса. В частности, 16 сентября подача тепла возобновится в Новокузнецке.

Запуск отопления производится поэтапно, на это потребуется от трех до пяти дней. Для того чтобы оперативно и качественно начать теплоснабжение, к этому моменту оборудование потребителей должно быть полностью готово к приему теплоносителя.

В настоящее время все предприятия СГК, включая тепловые сети и теплоисточники, готовы к старту отопительного сезона. Основные мероприятия завершены. В то же время ряд работ продолжается. Идет ремонт части оборудования ТЭЦ, завершаются работы на тепловых сетях. В связи с большим количеством дефектов на теплотрассах, обнаруженных в период гидравлических испытаний, перекладка сетей продолжится и со стартом осенне-зимнего периода, чтобы сократить риск серьёзных порывов во время сильных морозов.

Большой объём мероприятий ещё предстоит выполнить в хакасском Черногорске, где СГК получила в аренду местные котельные только в начале сентября, и в сжатые сроки требуется подготовить оборудование к прохождению зимы. За два с половиной месяца работы на сетях Черногорска Сибирская генерирующая компания заменила более 1500 метров тепловых сетей, и до морозов необходимо переложить ещё столько же.

Прошедшим летом масштабные работы проводились на тепловых сетях в Барнауле. В связи с переходом города в ценовую зону теплоснабжения (на расчёт тарифов по методу альткотельной) финансирование ремонтной и инвестиционной программ в городе было увеличено в четыре раза — до 1,2 млрд рублей. В 2019 году была запланирована замена рекордного количества теплосетей в Барнауле — 30 км трубопроводов на 21 участке магистральных и на 29 участках внутриквартальных теплосетей. Большая часть работ уже выполнена.

Справка: «Сибирская генерирующая компания» (СГК) — энергетический холдинг, входящий в Группу компаний АО «СУЭК», осуществляет свою деятельность на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской области, Хакасии, Тувы. Основные виды деятельности — производство тепло‑ и электроэнергии, передача и поставка тепла и ГВС потребителям. В состав группы входят 4 ГРЭС, 1 ГТЭС и 18 ТЭЦ общей установленной электрической мощностью — 10,9 ГВт и тепловой мощностью — 23,9 тыс. Гкал/час, а также тепловые сети общей протяженностью 10 тыс. км, ремонтные и сервисные компании. На долю станций СГК приходится примерно 23−25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири. Численность персонала компаний Группы СГК составляет 30 тыс. человек.