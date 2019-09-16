Севастополь, 16 сентября, 2019, 11:51 — ИА Регнум. Выборный процесс в Севастополе принципиально отличался от того, что происходило в Республике Крым. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября высказал политолог Владимир Джаралла.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«В городе наличествуют несколько соперничающих групп, обладающих ресурсами — экономическими, медийными, организационными, что позволяет им претендовать на электоральную поддержку. Политическая конкуренция так же обеспечила предельную прозрачность процесса, при которой фальсификации были принципиально невозможны», — отметил политолог.

По его словам, каждая политическая сила в городе решала свои задачи.

«Для партии власти это была невероятная кампания, ведь она, по сути, работала в условиях оппозиционной силы, как ни странно это и звучит. При этом до момента приезда нового куратора из Москвы — Саблина, партийной организации «Единой России» фактически не существовало, она была лишь на бумаге. Но ему удалось за несколько месяцев восстановить структуру и наладить работу. Итог — закономерен — победа. Большинство в Заксобрании», — подчеркнул Джаралла.

Как сообщало ИА REGNUM, председателем севастопольского Законодательного собрания второго созыва избрали депутата от партии «Единая Россия» Владимира Немцева.

Об этом: Владимир Немцев избран спикером парламента Севастополя