Севастополь, , 16:35 — REGNUM Сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Севастополе Владимир Немцев избран председателем законодательного собрания города. На первой сессии городского парламента второго созыва за кандидатуру представителя ОНФ единогласно проголосовали все 24 депутата.

«Я приветствую избрание Владимира Немцева председателем заксобрания. Я сделаю все для того, чтобы законодательное собрание работало с правительством Севастополя в одной команде. Это не значит, что у нас не будет противоречий по каким-то вопросам, противоречия даже приветствуются. Потому что, обсудив любое решение с разных позиций, можно прийти к решению, которое будет работать на благо города. В сложившемся тандеме работу мы настроим эффективно», — заявил временно исполняющий обязанности губернатораСевастополя Михаил Развожаев.

Михаил Немцев пообещал приложить все силы, чтобы заксобрание стало единым механизмом, который вместе с правительством Севастополя будет работать на благо города: «Чтобы это была конструктивная работа, работа единой команды на благо Севастополя и севастопольцев. Единая команда внутри законодательного собрания и единая команда севастопольцев, заксобрания и правительства. Тогда мы сможем решить все вопросы».

В Центральном штабе Народного фронта приветствовали избрание представителя ОНФ спикером парламента Севастополя.

«Избрание Владимира Немцева председателем законодательного собрания Севастополя говорит о высокой степени доверия как со стороны депутатов, так и со стороны жителей города, сделавших свой выбор в день голосования. Уверен, что его опыт, приобретенный на посту сопредседателя регионального штаба Народного фронта, пригодится ему на новой, ответственной, должности. Люди доверяют опыту и профессионализму представителей ОНФ, о чем свидетельствуют результаты прошедших выборов в региональные и городские парламенты», — подчеркнул сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Отметим, по итогам единого дня голосования, состоявшегося 8 сентября во всех регионах страны, в региональные законодательные собрания и городские думы прошли около 40 представителей Народного фронта.

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