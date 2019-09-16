Санкт-Петербург, 16 сентября, 2019, 11:26 — ИА Регнум. Женщина упала и получила серьезную травму при выходе из скоростного поезда «Аллегро», прибывшего из Хельсинки на Финляндский вокзал Петербурга. По факту ЧП начата доследственная проверка.

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажир на вокзале

Как сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК России, 15 сентября пассажирка упала между платформой и поездом, не дождавшись полного открытия дверей вагона и выхода подножки. Пострадавшая получила перелом и была госпитализирована.

«Проводятся проверочные и оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему», — отметили в СЗ СУТ СКР.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что похожий случай произошел около года назад на Московском вокзале Петербурга. Как сообщалоИА REGNUM, 13 октября 2018 года из-за сдвига трапа, перекинутого между прибывшим из Москвы поездом и перроном вокзала, выходившая из вагона женщина упала в образовавшийся зазор. Ее быстро вытащили на платформу. Пострадавшая получила различные травмы и была госпитализирована.

Проводница вагона, не проследившая за трапом, признала свою вину, раскаялась, принесла извинения и возместила потерпевшей причиненный вред, в связи с чем в марте 2019 года суд вынес постановление о прекращении уголовного дела и назначении проводнице судебного штрафа в размере 7 тыс. рублей.

Читайте также: В Петербурге простили проводницу, из-за которой женщина упала под поезд