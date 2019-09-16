Москва, 16 сентября, 2019, 11:18 — ИА Регнум. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы обратился к водителям с просьбой не парковать автомобили под рекламными щитами из-за сильного ветра.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дождь в Москве

В ЦОДД рассказали, что метеорологи ждут в Москве сильных порывов ветра до 13−18 м/с.

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«Будьте осторожны, не паркуйтесь под рекламными щитами и деревьями», — говорится в сообщении на странице Центра в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ГУ МЧС распространило оповещение о сильном ветре в Москве в течение 16 сентября.