Иркутск, 16 сентября, 2019, 10:53 — ИА Регнум. Иркутская область опустилась на последнее место среди российских регионов в экологическом рейтинге, составленном общественной организацией «Зелёный патруль». Как отметили составители рейтинга, это произошло впервые за 11 лет наблюдений.

Дарья Антонова ИА REGNUM Нечем дышать

По итогам весны Приангарье занимало 8-е место, уступая последние строчки двум уральским регионам — Челябинской и Свердловской областям. Однако за лето Иркутская область опустилась на две позиции, заняв далеко не почётное 85-е место.

По всей видимости, на результаты повлияли две волны паводка, в результате которых были подтоплены десятки населённых пунктов, а также лесные пожары.

«Поступала информация о том, что недобросовестные граждане поджогами пытались скрыть незаконные вырубки. Кроме того, Ангарск, Братск, Зима, Иркутск, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово, и Шелехов (все города Иркутской области) вошли в Приоритетный список 22 городов России с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы», — отметил руководитель «Зелёного патруля» Андрей Нагибин, добавив, что в регионе также не решена проблема с шламонакопителями Байкальского ЦБК.

Как сообщало ИА REGNUM, первые строчки заняли Тамбовская область, Алтайский край и Белгородская область. Находившаяся по итогам весны на третьем месте Республика Алтай откатилась на четвёртую позицию.

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