Ростов-на-Дону, 16 сентября, 2019, 09:55 — ИА Регнум. В Ростовской области с 19 сентября начнётся резкое похолодание, следует из прогноза Гидрометцентра.

Ван Гог. Осень

Согласно прогнозу, в Ростове-на-Дону начало недели выдастся тёплым — столбики термометров в дневные часы 16 и 17 сентября поднимутся до + 25 градусов, небольшая облачность. 18 сентября днём ожидается до 22 градусов тепла, временами дождь.

Начиная с 19 сентября температура воздуха начнёт снижаться — днём будет не теплее + 18 градусов, дождь. 22 сентября уличные термометры покажут в дневные часы не больше + 13 градусов.

Ночами ожидается похолодание до 7 градусов тепла.