Бугири, Уганда, 16 сентября, 2019, 09:23 — ИА Регнум. По меньшей мере восемь человек погибли в результате автобусной аварии, произошедшей утром в воскресенье, 15 сентября, в муниципалитете Бусова округа Бугири, вдоль шоссе Джинджа-Тороро. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Уганда

Очевидец Бесвери Кавангузи рассказал, что авария, произошедшая около 5:30 утра, произошла с автобусом компании «Modern Coast», который ехал из Кении, и с трейлером, оснащенным прицепом, который следовал из Кампалы. Кавангузи, который на момент аварии направлялся в сад, сообщил, что водитель трейлера потерял управление и выехал на встречную полосу дороги, где он столкнулся с автобусом.

По словам очевидца, полиция немедленно прибыла на место происшествия и доставила тела погибших в морг Бугирской больницы.

Хопкинс Твесига, начальник дорожного движения в полицейском участке Бугири, сказал, что три человека погибли на месте, а остальные пять скончались по дороге в больницу. Твесига добавил, что из 40 пассажиров, которые находились на борту автобуса, шестеро погибли. Пострадавших доставили в разные больницы, в том числе в Бугири, Игангу и медицинский центр Fast Line в Бугири. По словам Твисиги, водитель и находившийся в прицепе трейлера также скончались на месте; однако к моменту составления настоящего отчета личности погибших не были опознаны.

«Мы еще не определили точную причину аварии, мы обнаружили несколько бутылок Varagi (алкогольный напиток) в трейлере и подозреваем, что водитель был пьян», — сказал Твесига.