Санкт-Петербург, 16 сентября, 2019, 09:10 — ИА Регнум. На дамбе в Петербурге открыли затворы, а в Финском заливе возобновили судоходство — угроза наводнения миновала. Об этом сообщили в органах МЧС по региону и в дирекции Комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений (КЗС).

Дарья Драй ИА REGNUM Затворы судопропускного сооружения С-1

Напомним, затворы на дамбе были закрыты 15 сентября в 16:57 мск в связи с усилением южного и юго-западно ветра и угрозой нагонной волны, которая является причиной петербургских наводнений.

Минувшей ночью все затворы КЗС заняли штатное положение «открыто» к 00:50 мск 16 сентября. Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру восстановлено.

Со стороны Финского залива был зафиксирован уровень подъема воды +157 см над ординаром.

Напомним, наводнениями в Петербурге считаются подъёмы уровня воды более чем на 160 см выше ординара. Подъем воды до 210 см считается опасным наводнением, до 299 см — особо опасным, свыше 300 см — катастрофическим наводнением.