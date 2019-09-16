Москва, 16 сентября, 2019, 08:41 — ИА Регнум. В московских аэропортах задержали и отменили 61 авиарейс, сообщает 16 сентября онлайн-сервис «Яндекс.Расписания».

confused_me Самолет

По данным на 8:30, в «Домодедово» задержано 27 рейсов, пять отменено. Во «Внуково» задержано 25 рейсов, в «Шереметьево» — четыре. Данные сервису предоставлены аэропортами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 16 сентября ожидается дождливая и облачная погода с температурой воздуха ниже климатической нормы.