Москва, 16 сентября, 2019, 08:06 — ИА Регнум. Самую современную, четырехвалентную вакцину от гриппа начал внедрять в России Минздрав. Об этом сообщил замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой.

Вакцина

Он отметил, что в текущем году специалисты ожидают два штамма гриппа А, кроме того, Всемирная организация здравоохранения предупреждает о гриппе штамма В. Развитые страны переходят на так называемую четырехвалентную вакцину, содержащую по два актуальных штамма А и B.

«Ранее всего шесть стран производили такие вакцины, сейчас и мы ее производим», — сказал Краевой РИА Новости.

В России, уточнил он, разработаны две четырехвалентные вакцины, переход на эти препараты запланирован в 2019—2022 годах. В первую очередь вакцинацию проведут в «группах риска», а также направят вакцину в приграничные регионы.

Как сообщало ИА REGNUM, Всероссийская прививочная кампания против гриппа стартовала 4 сентября. Ожидается, что вакцину получат не менее 45% населения страны.

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