Москва, 16 сентября, 2019, 07:36 — ИА Регнум. Фильм ужасов «Оно 2» Андреса Мускетти вновь вышел в лидеры российского проката. Об этом 15 сентября сообщил портал Kinobusiness.

Иван Шилов ИА REGNUM Киноплёнка

За вторые выходные проката картина собрала в России ещё 211,5 млн рублей, таким образом, общая сумма сборов составила 933,3 млн рублей. На втором месте рейтинга разместился фильм «Стриптизерши» с 68 млн рублей, на третьем — «Щегол» с 35,8 млн рублей. В топ-5 российского кинопроката также вошли ленты «Дорогой папа» (23,5 млн) и «Пункт назначения: Смайл» (21,3 млн).

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Сюжет второй части хоррора «Оно» рассказывает о том, как повзрослевшие члены «Клуба неудачников» вновь сталкиваются со злом в образе клоуна Пеннивайза. В мировом прокате картина собрала уже более $153,8 млн.