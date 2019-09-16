Москва, 16 сентября, 2019, 07:27 — ИА Регнум. Жители России больше всего хотели бы побывать в Италии, Франции, США и Турции, сообщает RT со ссылкой на результаты опроса аналитического центра НАФИ.

Чемодан

Так, согласно опросу, в Италию и Францию выразили желание поехать 9% респондентов, в США и Турцию — по 7% опрошенных. Далее идут Великобритания и Испания (по 4%). Страны СНГ, Китай, Японию, Индию, Таиланд, Египет, Австралию, Новую Зеландию выбрали по 3% человек на каждое направление.

Чехию, Израиль, Грецию и скандинавские страны выбрали 2% опрошенных, еще 1% просто хотели бы побывать в любой зарубежной стране. В опросе приняли участие 1,6 тыс. граждан России старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ассоциации туроператоров России заявили, что российские туристы с начала 2019 года сократили расходы на международные поездки. Так, после двух лет сильного восстановления, в России в первом квартале текущего года зафиксировано снижение расходов граждан на зарубежные поездки на 4%.

Читайте также: Ростуризм надеется на пятикратный рост туриндустрии к 2035 году