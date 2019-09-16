Каракас, 16 сентября, 2019, 06:27 — ИА Регнум. Переговорный процесс между правительством Венесуэлы и оппозицией под руководством Хуана Гуайдо завершен без каких-либо результатов. Об этом пресс-служба Гуайдо заявила 15 сентября на странице в Twitter.

Carlos Díaz Венесуэльская оппозиция на митинге

«Диктаторский режим Николаса Мадуро отказался от переговорного процесса с ложными оправданиями, — говорится в сообщении. — После более чем 40 дней… мы подтверждаем, что Барабадосский механизм завершен».

Пресс-служба оппозиции поблагодарила Норвегию за посредничество и заявила о подготовке «нового этапа борьбы», не уточнив, в чем она будет заключаться.

Напомним, представители президента Венесуэлы Николаса Мадуро вышли из переговорного процесса, организованного при содействии МИД Норвегии, в августе 2019 года в знак протеста против введенных в отношении Венесуэлы американских санкций.