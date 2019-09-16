Петропавловск-Камчатский, 16 сентября, 2019, 04:34 — ИА Регнум. В отношении депутата городской думы Петропавловска-Камчатского Андрея Борисенко («Единая Россия») Следственный комитет СУ РФ по Камчатскому краю возбудил уголовное дело. Депутата-единоросса подозревают в подделке документов. Уголовное дело было возбуждено во второй половине дня 13 сентября, в пятницу. А утром того же дня Борисенко был избран руководителем городского исполкома «Единой России», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

63.мвд.рф Уголовное дело

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Андрея Борисенко подозревают в фальсификации решения наблюдательного совета городского молокозавода.

Следователи полагают, что Борисенко имеет прямое отношение к умышленному искажению протокола заседания Совета директоров ОАО «Молокозавод Петропавловский», после чего был уволен предыдущий директор предприятия Василий Милованов. Несколько дней назад суд восстановил Милованова на работе. Следствие полагает, что Борисенко имел умысел получить полный контроль над советом директоров. Сам Борисенко вину отрицает.

Узнав о возбуждении уголовного дела, региональный совет «Единой России» на Камчатке отклонил назначение Борисенко на пост руководителя исполкома партии города. Андрей Борисенко, таким образом, был главным единороссом камчатской столицы меньше одного дня.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа 2019 года в Петропавловске-Камчатском был арестован брат мэра города Виталия Иваненко — Алексей Иваненко. Его подозревают в передаче взятки начальнику муниципальной службы благоустройства. По версии следствия, деньги передавались за получение муниципальных контрактов.