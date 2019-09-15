Лондон, 15 сентября, 2019, 23:30 — ИА Регнум. Принимающие участие в переговорах о сделке по Brexit представители Евросоюза опровергли информацию о том, что стороны близки к достижению сделки, сообщает The Guardian.

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«В действительности все испытывают некоторую тревогу. Я бы даже не назвал происходящее переговорами», — сказал собеседник издания, добавив, что «пока мы еще очень далеки» от конечного результата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что что стороны добились значительного прогресса в переговорах по Brexit.

Напомним, британский парламент поддержал идею переноса сроков Brexit, если не будет достигнуто соглашение с Евросоюзом. Это идет вразрез с точкой зрения Джонсона. Он считает, что Лондон, несмотря ни на что, должен 31 октября выйти за пределы ЕС.