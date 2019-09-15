Москва, 15 сентября, 2019, 19:36 — ИА Регнум. Тревожным событием для нефтяного рынка можно назвать атаку беспилотников на два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков журналистам газеты «Ведомости».

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

По словам представителя Кремля, стабилизации рынка энергоносителей не способствуют «любые подобные турбуленции».

При этом Песков добавил, что российский лидер в курсе атаки дронов на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.

Как передавало ИА REGNUM, ранее министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз ибн Сальман заявил, что 14 сентября беспилотники йеменских хуситов осуществили атаку на нефтяные объекты королевства, после чего добыча нефти в стране сократилась почти на 50%.

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