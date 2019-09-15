Вашингтон, 15 сентября, 2019, 18:29 — ИА Регнум. Украине практически договорилась с Международным валютным фондом (МВФ) о новом кредите в $5 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

По данным издания, условием оказания кредитной поддержки станет предоставление Украиной гарантий сокращения бюджетного дефицита, либерализацию сельскохозяйственного рынка и дальнейшие меры по борьбе с коррупцией.

В настоящее время переговоры продолжаются, отметил собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа в Нацбанке заявили, что Украине нужна новая долгосрочная программа сотрудничества с МВФ на общую сумму в $5−10 млрд.

В регуляторе ожидают, что транш новой программы МВФ может поступить уже до конца 2019 года и он составит порядка $2 млрд. Добавим, что в начале сентября Украина полностью рассчиталась с МВФ по программе stand-by 2014 года.

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