Санкт-Петербург, 15 сентября, 2019, 17:15 — ИА Регнум. Сегодня, 15 сентября, в Санкт-Петербург прибыл атомный лихтеровоз-контейнеровоз «Севморпуть», стартовавший из Петропавловска-Камчатского 29 августа. Все расстояние судно, на борту которого находилось204 рефрижераторных контейнера с мороженой рыбой и 66 контейнеров с другими грузами, преодолело за 18 суток.

Терский берег Лихтеровоз Севморпуть

Таким образом, успешно завершился первый этап пилотного проекта осуществления регулярных летне-осенних рейсов по Северному морскому пути (СМП), который прорабатывает Дирекция Северного морского пути Госкорпорации «Росатом» и ФГУП «Атомфлот». В 2019 году запланировано проведение еще одного тестового рейса контейнеровоза.

Его итогом может стать открытие регулярной действующей каботажной контейнерной линии между Дальним Востоком и Северо-Западом России, с доставкой грузов менее чем за 20 суток.

Атомный контейнеровоз «Севморпуть» — единственное в мире транспортное судно с ядерной энергетической установкой (мощностью 29 Мвт (40 000 л.с.), построенное на керченском судостроительном заводе «Залив» в 1988 году. Его длина — 260, м, ширина 32,2 м, водоизмещение — 61 880 т.