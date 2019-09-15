Москва, 15 сентября, 2019, 08:31 — ИА Регнум. Самый опытный российский космонавт Федор Юрчихин был исключен из отряда космонавтов по состоянию здоровья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира отряда космонавтов Олега Кононенко.

Nasa.gov Федор Юрчихин в открытом космосе

Напомним что ранее 60-летний Юрчихин сам сообщил, что его здоровью возникли вопросы. При этом он рассказал, что конечно хотел бы отправиться в короткую по продолжительности и интересную по задачам экспедицию, к примеру — облететь Луну.

Юрчихин летал в космос пять раз. Четыре раза на космических кораблях «Союз», и один раз на американском шаттле «Атлантис». Суммарная продолжительность его полетов составляет 672 суток 21 час. В открытом космосе Юрчихи проработал почти 60 часов.

Однако теперь глава медицинской комиссии на заседании в Центре подготовки космонавтов приняла решение исключить Юрчихина из отряда. По словам Кононенко — это окончательное решение.

При этом данное решение ещё должно быть утверждено приказом на отчисление из отряда. Такой приказ может издать межведомственная комиссия.