Самый опытный российский космонавт больше не полетит в космос
Москва, 15 сентября, 2019, 08:31 — ИА Регнум. Самый опытный российский космонавт Федор Юрчихин был исключен из отряда космонавтов по состоянию здоровья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира отряда космонавтов Олега Кононенко.
Напомним что ранее 60-летний Юрчихин сам сообщил, что его здоровью возникли вопросы. При этом он рассказал, что конечно хотел бы отправиться в короткую по продолжительности и интересную по задачам экспедицию, к примеру — облететь Луну.
Юрчихин летал в космос пять раз. Четыре раза на космических кораблях «Союз», и один раз на американском шаттле «Атлантис». Суммарная продолжительность его полетов составляет 672 суток 21 час. В открытом космосе Юрчихи проработал почти 60 часов.
Однако теперь глава медицинской комиссии на заседании в Центре подготовки космонавтов приняла решение исключить Юрчихина из отряда. По словам Кононенко — это окончательное решение.
При этом данное решение ещё должно быть утверждено приказом на отчисление из отряда. Такой приказ может издать межведомственная комиссия.