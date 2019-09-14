Кишинёв, 15 сентября, 2019, 01:29 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер посетит Молдавию и ПМР с 17 по 19 сентября для обсуждения «роли, которую ОБСЕ может сыграть в обеспечении прозрачности при вывозе и уничтожении российских боеприпасов и вооружений» со складов в Колбасне. Как передает ИА RE, Гремингер встретится с руководством Молдавии и Приднестровья.

(сс) OSCE Parliamentary Assembly Томас Гремингер

ОБСЕ также хочет взять на себя роль координации «финансовой и технической помощи, предлагаемой для содействия вывозу и уничтожению боеприпасов». Генсек Гремингер также обсудит ход молдавско-приднестровского урегулирования и «возможные направления, в которых ОБСЕ может поддержать реформы в Молдавии».

Напомним, в ходе визита в Молдавию и ПМР 24 августа министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия готова начать процесс утилизации боеприпасов, находящихся на складе близ села Колбасна в Приднестровской Молдавской Республике, и готова предоставить для этого необходимое оборудование. О своем интересе поучаствовать в этом уже заявили и США.

Справка ИА REGNUM:

На территории Приднестровья после распада Советского Союза остались склады с боеприпасами, созданные еще во время Второй мировой войны, которые в 2000 году начали эвакуировать. Впоследствии процесс вывоза боеприпасов из Приднестровья был прерван по настоянию властей ПМР из-за того, что в приднестровском урегулировании наступил глубокий кризис.

Охраной складов российских боеприпасов в Колбасне занимаются военнослужащие Оперативной группы российских войск (ОГРВ), находящиеся для этих целей на территории ПМР в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента ПМР.

Между тем Кишинев и поддерживающий его Киев, декларируя «обеспокоенность» сохранностью и безопасностью складов в Колбасне, тем не менее регулярно и в нарушение соглашений 1992 года требуют вывода ОГРВ из Приднестровья.