Ватикан, 14 сентября, 2019, 22:24 — ИА Регнум. Папа римский Франциск заявил о своем несогласии с пожизненным заключением для преступников, об этом 14 сентября сообщает ТАСС.

Константин Маковский. Узник. 1882

«Каждое общество должно давать надежду», — отметил понтифик, добавив, что пенитенциарные заведения не являются местом, где человек может исправиться.

Ранее глава Римской католической церкви раскритиковал ксенофобию в странах ЕС, вызванную засильем мигрантов. По его словам, подобное явление напоминает речи Адольфа Гитлера в 1934 году.