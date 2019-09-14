Эр-Рияд, 14 сентября, 2019, 22:04 — ИА Регнум. В результате атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии добыча нефти королевства сократилась почти вдвое, об этом 14 сентября сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Как отмечает издание, нападению подверглись предприятия в городах Абкайке и Хурайс. официальный Эр-Рияд пока не прокомментировал ситуацию.

Ответственность за нападение лежит на йеменских повстанцах-хуситах, сражающихся с арабской коалицией, возглавляемой Саудовской Аравией.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.