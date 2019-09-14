Москва, 14 сентября, 2019, 17:58 — ИА Регнум. В октябре 2019 года в Третьяковской галерее пройдет выставка работ известного художника Василия Поленова, об этом 14 сентября рассказала генеральный директор учреждения культуры Зельфира Трегулова.

Василий Поленов. Заросший пруд. 1879

Мероприятие будет приурочено к 175-летию со дня рождения художника, в экспозиции будет представлено около 150 его работ, собранных из 14 российских музеев и частных коллекций.

«Для нас очень важно было сфокусироваться на его пейзажах. Его работы невероятно красивы, они гармонизируют и успокаивают душу», — подчеркнула Трегулова.

Выставка должна открыться 17 октября, планируется, что ее работа будет продолжаться до 26 января 2020 года.