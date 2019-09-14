Талдом, Московская область, 14 сентября, 2019, 11:30 — ИА Регнум. Два человека погибли при пожаре в частном жилом доме в подмосковном поселке Запрудня в городском округе Талдом. Об этом 14 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Информация о возгорании поступило в ведомство около 02:00 14 сентября. В тушении пожара приняли участие семь единиц техники и 23 человека.

Пожар был локализован в 02:40, а полностью ликвидирован в 06:10. Площадь пожара составила около 80 кв. метров.

В результате ЧП погибли два человека. В настоящее время устанавливаются личности погибших, а также обстоятельства и причины пожара. На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух малолетних детей при пожаре в Свердловской области.