Екатеринбург, , 10:05 — REGNUM Две малолетние девочки погибли в результате пожара в жилом доме в Свердловской области. Об этом 14 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Информация о пожаре в двухэтажном двухподъездном муниципальном жилом доме на улице Молодцова в посёлке Нейво-Рудянке Кировградского городского округа поступила в 06:30 по местному времени. В квартире на первом этаже загорелись личные вещи жильцов. Площадь пожара составила 5 кв. метров.

Пожарные, прибывшие на место происшествия, вынесли из квартиры двоих девочек 2017 и 2016 годов рождения и передали в руки медиков. К сожалению, спасти детей не удалось, они отравились продуктами горения.

Мать девочек была госпитализирована в центральную городскую больницу города Кировограда. О её состоянии не сообщается.

Пожар был ликвидирован в течение пяти минут. В ликвидации возгорания участвовали пять человек личного состава и две единицы спецтехники.

Ранее ИА REGNUM сообщало о росте числа погибших при пожаре, который был зафиксирован в Башкирии.

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