Глава Мексики назвал агрессию США 1847 г. тёмной страницей истории страны
Мехико, 14 сентября, 2019, 10:33 — ИА Регнум. Президент Мексики Андрес Лопес Обрадор назвал военное вторжение США в сентябре 1847 г. одним из самых печальных событий за всю историю страны. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.
Соответствующее заявление политик сделал во время утренней пресс-конференции. На ней же он объявил, что примет участие в памятном мероприятии в Чапультепекском дворце — последнем оплоте сопротивления патриотов американским интервентам.
Лопес Обрадор назвал это вторжение серьёзным ударом для Мексики и одним из самых тёмных страниц её истории, поскольку тогда «в Национальном дворце был водружён американский флаг».
В результате интервенции Мексика лишилась половины своей территории, в том числе нынешних американских штатов Калифорния и Техас.