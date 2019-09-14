* Аль-Каиды — запрещённая в России организация

Эр-Рияд, 14 сентября, 2019, 10:35 — ИА Регнум. Государственный департамент США объявил о вознаграждении в размере до 5 миллионов долларов за информацию, которая поможет идентифицировать и найти высокопоставленных боевиков подконтрольной Аль-Каиде (организация, деятельность которой запрещена в РФ) организации Хурас ад-Дин (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает саудовское новостное издание Ashark Al-Awsat.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдепартамент США

Речь идет о трех людях — Абдель Кариме аль-Мысри, Фаруки аль-Сури и Сами аль-Урайди. Все три боевика были чрезвычайно активны в рядах Аль-Каиды (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на протяжении многих лет и остаются верны лидеру террористической организации Айману аль-Завахири.

Объявление о вознаграждении последовало через два дня после того, как США объявили о введении новых санкций в отношении «широкого круга террористов и их сторонников», включая членов палестинской организации ХАМАС, иранского Корпуса стражей исламской революции, Аль-Каиды (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).