Могадишо, 14 сентября, 2019, 09:16 — ИА Регнум. ООН предупреждает, что около двух миллионов человек в Сомали подвержены риску голодания в условиях самой сильной засухи в стране с 2011 года, и призывает к оказанию большей финансовой и гуманитарной поддержки стране со стороны международного сообщества. Заместитель Генерального секретаря ООН Марк Лоукок заявил, что десятилетия беспрерывных конфликтов и недостаток инвестиций подорвали способность Сомали справляться с повторяющимися гуманитарными кризисами. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Caasimada.

Жители Сомали

Последний анализ продовольственной безопасности ООН показал, что урожай в Сомали с апреля по июнь был худшим с 2011 года из-за беспорядочных дождей, за которыми последовали разрушительные наводнения. «По нашим прогнозам, в ближайшие месяцы до шести миллионов человек будут испытывать нехватку продовольствия», — подчеркнул Лоукок. «Треть из них вообще не будет иметь доступа к продовольствию без оказания постоянной помощи извне».

В заявлении ООН также говорится, что около 2,5 миллионов человек в Сомали были вынуждены покинуть свои дома в результате стихийных бедствий и конфликтов.

Многие жители Сомали, ставшие беженцами, заявляют, что они бежали от насилия со стороны боевиков «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также боялись, что их детей заставят присоединиться к вооруженной террористической группировке. Сотрудники ООН заявляют, что гуманитарная помощь должна сопровождаться более устойчивыми усилиями по миростроительству по всему Сомали.

«Конфликты и маргинализация общества усиливают хрупкость центральной власти Сомали, что приводит к страданию миллионов сомалийских граждан», — отметил Оскар Фернандес-Таранко, помощник Генерального секретаря ООН по поддержанию миростроительства, который входил в состав гуманитарной группы Лоукока.